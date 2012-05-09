《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:持坚,但未强烈反映希腊疑虑

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
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IFR 5月9日--美元兑日圆以外亚洲货币持坚,但日圆以外亚洲货币跌幅尚未赶上其他风险货币资产.
虽然亚洲仍审慎看待腊忧虑重燃,但这并未阻止市场人士强力抛售风险货币,澳元兑美元跌势较,已跌穿下档所有支撑位,现在距离平价水准仅咫尺之遥.
黄金和白银今日早盘亦遭遇强劲卖盘,黄金现在已跌至每盎司1,600美元下方.
很难预期美元兑日圆以外亚洲货币在目前环境下维持区间波动,随着欧洲开盘渐近,料将出现更多美元空头回补.
亚洲股市当然全面下跌,接近中午时跌幅扩大.摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚洲股指最新下滑1.0%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍
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