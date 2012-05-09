民调：奥巴马领先罗姆尼七个百分点

中国财政：坚决制止违法违规举债担保行为，严控地方债风险--财政部
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月8日电(记者 Deborah Charles)---周二公布的路透/Ipsos联合民调结果显示，由于独立选民的支持增加，且美国经济显现些许乐观前景，美国总统奥巴马的支持率领先共和党候选人罗姆尼七个百分点。
在距11月6日大选六个月之际，此次电话调查的登记选民中有49%支持奥巴马，罗姆尼的支持率为42%。在四月的相同调查中，奥巴马当时以47%的支持率，领先于罗姆尼43%的支持率。
上述数字显示，尽管在桑托勒姆和金里奇宣布退选后，罗姆尼事实上已经锁定共和党总统候选人提名，但他冲击白宫的竞选冲刺还未揭开序幕。
调查问询的1,131名成人中，奥巴马的支持率为50%，比上月提高一个百分点，因为本·拉登被击毙一周年的纪念让奥巴马得以炫耀其在国家安全领域的建树，他还高调访问了阿富汗。
有47%的调查对象对奥巴马在总统任期内的作为不满意。（完）
--编译 王燕焜;审校 王凤昌
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 新华社周四报导，上海市消保委联合上海师范大学商学院的调查发现，不少银行的产品收益率区间巨大，收益结构复杂，预期收益率的实现程度也偏低。部分银行销售的产品难以实现最高收益率。
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五