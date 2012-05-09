《企业看点》--5月9日财务活动报导摘要

路透班加罗尔5月9日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 华尔街日报周二报导,房贷美(Freddie Mac)准备提名在线经纪商E*Trade Financial前执行长Donald Layton为下任执行长.[ID:nL1E8G8HN3]

* 重庆日报报导,中国政策性银行--国家开发银行[CHDB.UL]周二与重庆市签署合作备忘录,双方将在高速公路、两江新区建设等基础设施领域加强合作.双方还将在化工、钢铁、物流等产业领域,保障房、中小企业、教育等民生领域,矿产、农业、能源等国际合作领域加强合作.[ID:nSB1534612]

* 日本经济新闻报导,在截止2013年3月的财年,Panasonic(6752.T)料将录得集团净利约500亿日圆(6.27亿美元),得益于诸多结构性改革.[ID:nL4E8G88XQ]

* 德国商报(Handelsblatt)援引沙特(沙乌地)阿拉伯亿万富豪、Alwaleed bin Talal王子称,他正关注近期的三个重大投资项目,并给收购活动设定了较高的门槛,要求获得至少20%的丰厚回报.[ID:nL5E8G8239]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)