《企业看点》--5月9日财务活动报导摘要

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透班加罗尔5月9日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 华尔街日报周二报导,房贷美(Freddie Mac)准备提名在线经纪商E*Trade Financial前执行长Donald Layton为下任执行长.[ID:nL1E8G8HN3]
* 重庆日报报导,中国政策性银行--国家开发银行[CHDB.UL]周二与重庆市签署合作备忘录,双方将在高速公路、两江新区建设等基础设施领域加强合作.双方还将在化工、钢铁、物流等产业领域,保障房、中小企业、教育等民生领域,矿产、农业、能源等国际合作领域加强合作.[ID:nSB1534612]
* 日本经济新闻报导,在截止2013年3月的财年,Panasonic(6752.T)料将录得集团净利约500亿日圆(6.27亿美元),得益于诸多结构性改革.[ID:nL4E8G88XQ]
* 德国商报(Handelsblatt)援引沙特(沙乌地)阿拉伯亿万富豪、Alwaleed bin Talal王子称,他正关注近期的三个重大投资项目,并给收购活动设定了较高的门槛,要求获得至少20%的丰厚回报.[ID:nL5E8G8239]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。