《全球市场》风险资产回落,因希腊救助计划命运存变数

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
* MSCI除日本外亚太地区股指下滑1.1%,日经指数跌1.2%
* 欧元接近三个月低点,澳元触及四个月新低
* 金价跌至四个月低位,因欧元走软
路透东京5月9日电---股市、黄金和石油周三均下跌,欧元亦承压,因希腊大选结束两天后仍未能成功组建新政府,令艰难取得的救助协议或遭弃风险上升.
希腊左派领袖Alexis Tsipras周三与国内主流党派领袖会面,试图组建联合政府,但其努力似乎仍难取得成功,因其要求撕毁希腊为换取欧盟(EU)/国际货币基金组织(IMF)援助而作出的承诺.[ID:nSB1533826]
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。