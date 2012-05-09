《全球市场》风险资产回落,因希腊救助计划命运存变数

* MSCI除日本外亚太地区股指下滑1.1%,日经指数跌1.2%

* 欧元接近三个月低点,澳元触及四个月新低

* 金价跌至四个月低位,因欧元走软

路透东京5月9日电---股市、黄金和石油周三均下跌,欧元亦承压,因希腊大选结束两天后仍未能成功组建新政府,令艰难取得的救助协议或遭弃风险上升.

希腊左派领袖Alexis Tsipras周三与国内主流党派领袖会面,试图组建联合政府,但其努力似乎仍难取得成功,因其要求撕毁希腊为换取欧盟(EU)/国际货币基金组织(IMF)援助而作出的承诺.[ID:nSB1533826]