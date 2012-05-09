〔中国货币市场〕七天期回购利率下跌,央行要求申报逆回购需求灵活调控(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海5月9日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三早盘七天期品种跌逾30个基点(bp),其余期限则窄幅下跌.央行要求一级交易商申报逆回购需求,加之明日国库现金定存招标均为流动性提供补给,令资金面维持宽松.

"很松,估计明天有逆回购,明天还有国库现金招标呢?"华南一银行交易员表示.

昨日隔夜利率明显下跌,上海一银行交易员指出,亦对七天期品种形成牵引,期限价差正向合理范围回归.

业内人士稍早透露,央行公开市场一级交易商今日仅申报逆回购需求,期限为七天.这意味着本周四或将继续进行逆回购操作.正回购及央票需求则仍未现身.[CN/MMTCN]

财政部和人民银行将于周四进行中央国库现金管理商业银行定期存款招标,操作量600亿元人民币,期限六个月(182天).[ID:nSB1530188]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.4019 2.4816 -7.97 4,026.05

七天CN7DRP=CFXS 3.3273 3.7014 -37.41 507.78

14天CN14DRP=CFXS 3.7616 3.8036 -4.2 32.91

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.4083 2.4791 -7.08 1,407.90

七天CHICNY7D=CFXS 3.3125 3.7316 -41.91 132.18

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 1.9400 1.5000 44.00 433.96

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.8550 2.3600 49.50 69.44

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.9000 2.8100 9.00 7.88

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.4232 2.4800 -5.68

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.3400 3.7100 -37.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.8800 3.8000 8.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.3950 2.4683 -7.33

七天SHICNYSWD= 3.3108 3.6917 -38.09

三个月SHICNY3MD= 4.6479 4.6628 -1.49

===============================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

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