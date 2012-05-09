〔新债招标〕中国七年续发国债符合预期,淡静市况下需求稳中向好(更新版2)

(新增追加发行结果)

* 七年续发国债加权收益率3.3920%,符合预期

* 获39.7亿元追加认购,最终发行量为339.7亿元

* 加权和边际仅差2个bp,市场看法较为一致

* 近两倍的首场投标倍数,显示需求稳中向好

路透上海5月9日电---中国财政部周三上午招标的七年期续发国债,获39.7亿元人民币的追加认购,最终发行量为339.7亿元;加权收益率基本符合预期,而且加权和边际收益率仅2个基点(bp)的差距,更显示在相对稳定的市况下,机构对是次新债较为一致的水平定位.

同时,近两倍的首场投标倍数,也延续了本月以来记账式国债发行需求稳中向好的特征.

财政部公告显示,财政部招标的七年期续发国债,投标量为582.4亿元,首场投标倍数1.94倍.另据业内人士透露,该期续发国债加权收益率为3.3920%,最优(边际)收益率3.4129%.此前市场对该期债的收益率预测均值3.40%,预测区间3.39%-3.43%.

对于今日新债招标结果,上海一银行交易员认为,收益率水平在"预期之内,但是需求挺大."

财政部于4月下午发行的20年和三年期国债,首场投标倍数分别为1.76和1.45倍;而5月4日招标的贴现国债,投标倍数则升至2.17倍.

根据以往经验,采用美国式招标发行的新债,如果加权利率和边际利率点差在3个bp或以内,说明市场对该期债的利率水平预期较为一致.

本期债为财政部今年第五期七年品种续发,招标金额300亿元人民币,全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加.

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与2012年记账式附息(五期)国债CN120005=CFXS相同.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.5月10日开始续发行,5月14日结束.续发行部分从5月16日起与原发行部分合并上市交易.

财政部于3月7日招标发行的第五期七年国债,首次发行量280亿元,起息日为3月8日,票面利率3.41%,按年付息.财政部此后在4月11日续发了327亿元该期国债,加权中标收益率为3.3915%.

是次续发国债的标的债--120005券最新双边报价CN120005=CFXM为3.4050%/3.4000%.(完)

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