版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 9日 星期三 11:58 BJT

《外汇动态》欧洲和美国的银行逢低买入美元/台币

0345GMT---交易员称,欧洲和美国的银行逢低买进美元/台币TWD=TP.一些美国账户起初还卖出美元,但随后转为买家.

美元/台币下跌0.1%至29.346.据称台湾央行在29.340-29.350附近卖出美元/台币,出口商也同时加入了卖盘.(完)

--编译 高琦; 审校 郑茵

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐