〔全球金市〕现货金扩大跌幅至逾1%,并触及四个月低位

路透新加坡5月9日电---现货金XAU=周三下跌逾1%,至四个月低位每盎司1,586.74美元,在此同时围绕希腊政局不确定性的忧虑导致欧元下滑.

美国期金GCcv1亦跌至每盎司1,587.4美元,为1月初来最低.(完)

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