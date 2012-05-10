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货币新闻 | 2012年 5月 10日 星期四 11:09 BJT

〔中国数据〕4月出口同比增长4.9%,进口同比增0.3%--海关

路透北京5月10日电---中国海关周四公布的4月贸易数据如下:

指标 4月实际值 中值 区间 上月 去年同期

出口(%) 4.9 8.5 5.0至14.0 8.9 29.9

进口(%) 0.3 11.0 5.0至20.0 5.3 21.8

贸易顺差(亿美元) 184.2 85.0 10.0至188.0 53.5 114.3

浏览更多细节,请点选海关网站(www.customs.gov.cn)

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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