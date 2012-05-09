〔中国证券〕上证所正在研究允许外国公司在该所发行债券--消息

路透上海5月9日电---两位消息人士周三透露,中国证监会和上海证券交易所正在研究允许外国公司在该所发行债券的计划.

一位熟知内情的消息人士指出,自从去年开始,监管层就着手研究外国公司在国内发债事宜,目前尚未有相关政策推出的时间表.

上海证交所相关人士对此不作评论.

上海证交所正力推建立国际板,吸引外国公司在中国发行股票筹资,但目前国际板筹建工作仍在进行中,推出尚无时间表.若上证所能吸引外国公司发债,将意味着其建立国际性资本市场体系计划又前进了一步.

目前仅亚洲开发银行(ADB)和世界银行下属的国际金融公司(IFC)两家国际机构,在中国可直接发行人民币债券,目前二者人民币债券余额合计40亿元.

其他外国企业则只能通过旗下中国境内法人公司在国内银行间市场发债融资,如三菱商事(8058.T)和印尼金光集团等,以及东亚银行(0023.HK)、星展银行(DBSM.SI)、日本瑞穗(8411.T)等境外金融机构.而麦当劳(MCD.N)等外国企业亦已在香港离岸市场发行了人民币债券(俗称"点心债").(完)