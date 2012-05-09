〔日本数据〕3月同时指标较2月上升1.3点,领先指标上升0.6点--政府

马来西亚期市：棕榈油期货触及四个月低位，因产出增加且需求疲弱
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。
路透东京5月9日电---日本内阁府周三公布的初步数据显示,日本3月同时指标较前月上升1.3点,显示在消费者支出强劲和工厂产出趋稳的支持下,经济改善.
3月领先指标较2月升0.6点.
数据细节如下(表格中为较上月的点数变化):
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3月 2月 1月
领先指标 +0.6 +1.7 +1.3
同时指标 +1.3 +1.0 -0.3
落后指标 +0.5 +2.7 -1.6
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参看完整数据,请点选内阁府网站:(here )(完)
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--编译 张若琪;审校 侯向明
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