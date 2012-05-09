〔路透基点〕中国重汽(香港)获得迄今为止最大一笔点心贷款--RLPC

路透香港5月9日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,中国重汽(香港)有限公司获得18亿元人民币两年期离岸贷款,这是中国政府允许香港的银行提供人民币贷款以来最大的一笔.

中银香港预支了此笔贷款,为委托主办行.此笔贷款为一次性偿还,将用于为公司在大陆的分支机构一笔股东贷款再融资.

据消息人士称,该贷款利率为中国人民银行六个月利率(目前约为6.1%)的0.755倍,或为固定年利率4.3%,高者适用.

参与该贷款案的受邀银行,若承贷3,500-5,000万人民币,可获得主办行头衔,若承贷3,400万或以下获得经办行头衔.

该贷款无预付费.消息人士称,此次贷款在5月7日推出.

中国重汽(香港)有限公司是--中国重型汽车集团有限公司的子公司.(完)