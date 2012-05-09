〔路透基点〕中国重汽(香港)获得迄今为止最大一笔点心贷款--RLPC

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透香港5月9日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,中国重汽(香港)有限公司获得18亿元人民币两年期离岸贷款,这是中国政府允许香港的银行提供人民币贷款以来最大的一笔.
中银香港预支了此笔贷款,为委托主办行.此笔贷款为一次性偿还,将用于为公司在大陆的分支机构一笔股东贷款再融资.
据消息人士称,该贷款利率为中国人民银行六个月利率(目前约为6.1%)的0.755倍,或为固定年利率4.3%,高者适用.
参与该贷款案的受邀银行,若承贷3,500-5,000万人民币,可获得主办行头衔,若承贷3,400万或以下获得经办行头衔.
该贷款无预付费.消息人士称,此次贷款在5月7日推出.
中国重汽(香港)有限公司是--中国重型汽车集团有限公司的子公司.(完)
--编译 张荻; 审校 白云
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