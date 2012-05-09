〔中国证券〕证监会4月新批瑞穗投信等五家海外机构QFII资格

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透上海5月9日电---中国证监会网站周三显示,4月共有日本瑞穗投信投资顾问公司、美国骏利资产管理公司等五家海外机构,获得合格境外机构投资者(QFII)资格.
其余三家获批QFII资格的机构还包括南非的预知投资管理公司、韩国东部资产运用株式会社和英国瀚森全球投资有限公司.截止4月底,共有163家海外机构获得QFII资格.
另据上海证券报今日报导,近日淡马锡旗下富敦资金管理有限公司等机构新获批QFII资格.截止目前,已有166家境外机构获得QFII资格,其中商业银行23家,证券公司13家,资产管理公司90家,保险公司11家,养老基金和主权基金等其他类机构29家.
中国证监会基金监管部主任王林日前表示,为鼓励境外机构进入中国市场进行长期投资,证监会已放宽QFII资格申请限制,并将对养老基金、公积金等长期资金性质的QFII优先审核、保证投资额度.他还透露,33家获得QFII资格的境外机构正在申请首批投资额度102.5亿美元,37家已在境内投资运作的QFII在申请追加投资额度125亿美元.[ID:nSB1534128]
据国家外管局此前数据,截至4月16日,共有133家QFII获得共计251.93亿美元的额度.(完)
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--发稿 林琦; 审校 张喜良
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