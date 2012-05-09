〔中国证券〕中金与Sloane Robinson共同成立对冲基金,投资大中华地区

路透北京5月9日电---中金公司周三表示,旗下子公司--中国国际金融香港资产管理有限公司和Sloane Robinson将合作设立一支投资于大中华地区的对冲基金,旨在捕捉大中华地区市场上涨带来的收益.

中金公司的新闻稿并称,此基金采用股票多空策略,以多头为主.

"中国的经济模式在平衡内外需增长的进程中将发生重大转型.我们认为此种转型将大为改善中国经济增长的可持续性,同时在国内和周边市场中创造出众多投资机会."Sloane Robinson合伙人Mark Leader称.

中金香港资产管理是在香港注册成立的有限公司,进行第4类(就证券提供意见)和第9类(提供资产管理)受规管活动.

Sloane Robinson于1993年成立于伦敦,目前管理资产37亿美元,投资于不同地区的各种股票,特别是亚洲及新兴市场.(完)