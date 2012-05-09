〔中国证券〕中金与Sloane Robinson共同成立对冲基金,投资大中华地区

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透北京5月9日电---中金公司周三表示,旗下子公司--中国国际金融香港资产管理有限公司和Sloane Robinson将合作设立一支投资于大中华地区的对冲基金,旨在捕捉大中华地区市场上涨带来的收益.
中金公司的新闻稿并称,此基金采用股票多空策略,以多头为主.
"中国的经济模式在平衡内外需增长的进程中将发生重大转型.我们认为此种转型将大为改善中国经济增长的可持续性,同时在国内和周边市场中创造出众多投资机会."Sloane Robinson合伙人Mark Leader称.
中金香港资产管理是在香港注册成立的有限公司,进行第4类(就证券提供意见)和第9类(提供资产管理)受规管活动.
Sloane Robinson于1993年成立于伦敦,目前管理资产37亿美元,投资于不同地区的各种股票,特别是亚洲及新兴市场.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
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路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。