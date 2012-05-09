〔日股业绩〕丰田汽车1-3月获利优于预期,本年度营业利润料增两倍

马来西亚期市：棕榈油期货触及四个月低位，因产出增加且需求疲弱
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。
路透东京5月9日电---日本最大汽车制造商丰田汽车(7203.T)表示,季度营业利润成长逾四倍至30亿美元,本会计年度营业利润将成长两倍,因汽车产量由灾害过后的低档强力反弹.
1-3月当季营业利润扩增至2,385亿日圆,超越汤森路透I/B/E/S调查23位分析师平均预估的2,230亿日圆.第四季度净利跳升至1,210亿日圆,上年同期为254亿日圆.
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。