版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 9日 星期三 14:23 BJT

〔日股业绩〕丰田汽车1-3月获利优于预期,本年度营业利润料增两倍

路透东京5月9日电---日本最大汽车制造商丰田汽车(7203.T)表示,季度营业利润成长逾四倍至30亿美元,本会计年度营业利润将成长两倍,因汽车产量由灾害过后的低档强力反弹.

1-3月当季营业利润扩增至2,385亿日圆,超越汤森路透I/B/E/S调查23位分析师平均预估的2,230亿日圆.第四季度净利跳升至1,210亿日圆,上年同期为254亿日圆.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐