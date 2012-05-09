〔澳新汇市〕希腊不确定性拖累澳元和新西兰元续跌,避险债券获买需

路透惠灵顿/悉尼5月9日电---澳元和新西兰元周三全线延续跌势,希腊的政治不确定性促使投资者抛售风险资产,并买入澳洲债券等避险资产.

澳元兑美元AUD=D4下跌0.5%,报1.0064美元,盘中一度跌至1.0052美元,为去年12月末以来的最低位,交易商称数个停止单挂在1.0004美元下方.