〔澳新汇市〕希腊不确定性拖累澳元和新西兰元续跌,避险债券获买需

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透惠灵顿/悉尼5月9日电---澳元和新西兰元周三全线延续跌势,希腊的政治不确定性促使投资者抛售风险资产,并买入澳洲债券等避险资产.
澳元兑美元AUD=D4下跌0.5%,报1.0064美元,盘中一度跌至1.0052美元,为去年12月末以来的最低位,交易商称数个停止单挂在1.0004美元下方.
澳元本月已累计下滑逾3%,若跌穿1.0046/51的关键支撑位,将打开跌向平价水准的道路.
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。