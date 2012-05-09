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亚洲 | 2012年 5月 9日 星期三 14:24 BJT

〔韩国股市〕跌至三个月收盘新低,希腊政局进展引发担忧

路透首尔5月9日电---韩国股市周三跌至三个月收盘新低,因希腊政局令外界担心,该国可能拒绝现有的救援计划,脱离欧元区.

造船类股走势不及大盘,因担心买家可能面临财务限制.大宇造船(042660.KS)重挫6.1%,三星重工业(010140.KS)大跌5.8%.

韩国综合股价指数.KS11下跌0.85%,收报1,950.29点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 王洋

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