〔韩国股市〕跌至三个月收盘新低,希腊政局进展引发担忧

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点

路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。