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亚洲 | 2012年 5月 9日 星期三 14:20 BJT

〔日本股市〕创三个月收盘新低,市场对希腊援救协议的忧虑加剧

路透东京5月9日电---日本股市日经指数周三收低1.5%,创三个月收盘新低,因市场对希腊或否决其来之不易的救援协议的忧虑升温.正是该协议避免了希腊的无序违约.

日经指数.N225收低136.59点,报9,045.06点,为2月13日来最底收位.东证股价指数.TOPX跌1.4%至765.83点.(完)

--编译 侯向明;审校 王洋

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