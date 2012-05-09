〔澳洲股市〕下跌0.9%至一个月低位,铜价金价大跌打压矿业股

路透墨尔本5月9日电---澳洲股市周三下跌0.9%至一个月最低位,此前铜价和金价大跌,打压矿业巨擘力拓(RIO.AX)跌至2012年内新低.

有关希腊可能拒绝援助计划的消息令全球投资者备感震惊.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数跌39.3点,至4,275.1点.指数年初开局报4,069.9点.

金矿商Newcrest Mining(NCM.AX)重挫5.3%至23.80澳元,之前金价下跌2%,接近2012年内低位.

必和必拓(BHP.AX)和力拓跌幅分别为1%和1.7%.(完)

--编译 艾茂林;审校 侯向明

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