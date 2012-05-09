〔澳洲股市〕下跌0.9%至一个月低位,铜价金价大跌打压矿业股

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透墨尔本5月9日电---澳洲股市周三下跌0.9%至一个月最低位,此前铜价和金价大跌,打压矿业巨擘力拓(RIO.AX)跌至2012年内新低.
有关希腊可能拒绝援助计划的消息令全球投资者备感震惊.
据最新数据,指标S&P/ASX 200指数跌39.3点,至4,275.1点.指数年初开局报4,069.9点.
金矿商Newcrest Mining(NCM.AX)重挫5.3%至23.80澳元,之前金价下跌2%,接近2012年内低位.
必和必拓(BHP.AX)和力拓跌幅分别为1%和1.7%.(完)
--编译 艾茂林;审校 侯向明
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路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。