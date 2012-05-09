〔路透专访〕日本央行应取消资产购买计划,并提高购债灵活性--前官员(更新版)

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路透东京5月9日电---前日本央行审议委员水野温氏称,日本央行应取消资产购买计划,并以更加灵活的方式扩大公债购买;其并称日本央行有关经济将温和复苏的预估太过乐观.

日本央行4月略微上调对今明两财年的经济增长和物价预估,并承诺购买更多资产和长期公债.这被认为是显示其抗击通缩的决心.