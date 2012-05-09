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货币新闻 | 2012年 5月 9日 星期三 15:01 BJT

〔路透专访〕日本央行应取消资产购买计划,并提高购债灵活性--前官员(更新版)

(新增细节)

路透东京5月9日电---前日本央行审议委员水野温氏称,日本央行应取消资产购买计划,并以更加灵活的方式扩大公债购买;其并称日本央行有关经济将温和复苏的预估太过乐观.

日本央行4月略微上调对今明两财年的经济增长和物价预估,并承诺购买更多资产和长期公债.这被认为是显示其抗击通缩的决心.

"被日本央行视为潜在风险的很多因素已经得到体现.全球经济复苏正失去动能,这压低了公债收益率(殖利率)和股价,"水野温氏周三在路透的访问中称.水野温氏目前任职于瑞士信贷CSGN.VX.

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