〔全球金市〕现货金扩大跌幅至四个月低点,希腊不确定性令市场难安

路透新加坡5月9日电---现货金周三跌至四个月低点,受欧元走疲打压,希腊的政局变动恐导致该国陷入混乱并损及欧元区为终结债务危机所做的努力,这让投资者感到紧张.

现货金XAU=一度低见1,586.74美元,为1月初以来最低,扩大上一交易日2%的跌幅.0557GMT,金价报每盎司1,593.56美元.

美国期金GCcv1亦下滑至1,587.40美元的四个月低位.