〔全球金市〕现货金扩大跌幅至四个月低点,希腊不确定性令市场难安

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透新加坡5月9日电---现货金周三跌至四个月低点,受欧元走疲打压,希腊的政局变动恐导致该国陷入混乱并损及欧元区为终结债务危机所做的努力,这让投资者感到紧张.
现货金XAU=一度低见1,586.74美元,为1月初以来最低,扩大上一交易日2%的跌幅.0557GMT,金价报每盎司1,593.56美元.
美国期金GCcv1亦下滑至1,587.40美元的四个月低位.
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。