〔中国债市〕人民币利率互换续跌,受资金面趋松和欧债疑虑升温助推

路透上海5月9日电---中国人民币利率互换(IRS)周三继续下行,受欧债疑虑升温和银行间市场资金面趋松的双重助推.其中,短端下行更为明显,达到5-8个基点(bp),中长端亦有3-4个bp.

"今天下的还挺多的,央行今天让报逆回购需求,体现了其维稳市场的态度,也部分打消了5、6月份资金紧张的预期,"上海一外资行交易员说.

她表示,资金面的好转主要作用在短端利率上,而欧债问题则对IRS中长端有着持续的压力.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三早盘七天期品种跌逾30个基点(bp),其余期限则窄幅下跌.央行要求一级交易商申报逆回购需求,加之明日国库现金定存招标均为流动性提供补给,令资金面维持宽松.[CN/CN][CN/MMTCN]

隔夜欧美股市均收跌,因欧洲政治情势引发人们对该地区财政状况的忧虑.希腊选举结果显示人们拒绝支持节支措施以来,希腊股市累计下跌10%.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.3857/3.5086 3.2208/3.3092 3.2450/3.3383 3.3350/3.4300 3.3583/3.6200

周二 3.4817/3.6050 3.2879/3.3850 3.3000/3.3971 3.4057/3.5029 3.4100/3.7000

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变动 -0.0960/-0.0964 -0.0671/-0.0758 -0.0550/-0.0588 -0.0707/-0.0729 -0.0517/-0.0800

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年4月人民币IRS成交的名义本金总额为851.13亿元人民币,较3月的1,903.43亿元减少逾一半.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 林高丽

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