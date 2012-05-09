〔中国股市〕沪综指收跌1.7%创逾一个月最大单日跌幅,受海外市场疲软拖累

路透北京5月9日电---中国股市沪综指周三收跌1.7%创逾一个月最大单日跌幅,受海外市场风险资产价格全面回落拖累.分析人士认为,近几日股指连续震荡向上仍突破无果,在缺乏基本面支持及外围市场不确定因素较多情况下,后市将面临考验.

沪综指.SSEC收报2,408.587点,跌40.298点或1.65%;此前最大单日跌幅为3月28日的2.65%.今日上海A股成交额缩至992亿元人民币,上交易日为1,047亿元.

申银万国分析师钱启敏称,目前政策面进入真空期,在缺乏基本面支持和外围市场不确定因素较多情况下,短线市场将面临考验.

"今日市场遭遇获利回吐,金融改革等本轮反弹热点有所调整,亦令整个推升力量出现不足."第一创业证券分析师郭树华并称,料整体回调力度不大,短线市场还会有反弹.

隔夜欧美股市全面回落,今日亚太股市、黄金和石油均下跌,欧元亦承压,因希腊大选结束两天后仍未能成功组建新政府,令艰难取得的救助协议或遭弃风险上升.

摩根士丹利资本国际(MSCI)日本以外亚太股指.MIAPJ0000PUS下跌1.1%,至三个多月以来最低,能源.MIAPJEN00PUS、原材料.MIAPJMT00PUS及对经济成长敏感的工业类股.MIAPJIN00PUS领跌.

受黄岩岛事态发展影响,军工板块今日逆势走强,其中中船股份(600072.SS)收报涨停至20.41元.

沪深300指数5月合约CIFK2尾盘报2,664.6点,跌1.46%,成交量为280,064手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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