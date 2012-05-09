版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 9日 星期三 15:04 BJT

〔日本股市〕收于三个月低点,受累于希腊抵制决救援协议(更新版)

(新增细节)

路透东京5月9日电---日本股市日经指数周三收低1.5%,创三个月收盘新低,因市场对希腊或拒绝其来之不易的救援协议的忧虑升温.正是该协议避免了希腊的无序违约.

日经指数.N225收低136.59点,报9,045.06点,为2月13日来最底收位,该日期为日本央行意外通过扩大资产购买计划实施宽松举措的前一天,旨在帮助日本经济摆脱通缩阴霾.

日本央行该举动曾帮助日经指数在3月27日升至一年高位10,255.15,但此后该指数累计下滑11.8%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐