〔日本股市〕收于三个月低点,受累于希腊抵制决救援协议(更新版)

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
(新增细节)
路透东京5月9日电---日本股市日经指数周三收低1.5%,创三个月收盘新低,因市场对希腊或拒绝其来之不易的救援协议的忧虑升温.正是该协议避免了希腊的无序违约.
日经指数.N225收低136.59点,报9,045.06点,为2月13日来最底收位,该日期为日本央行意外通过扩大资产购买计划实施宽松举措的前一天,旨在帮助日本经济摆脱通缩阴霾.
日本央行该举动曾帮助日经指数在3月27日升至一年高位10,255.15,但此后该指数累计下滑11.8%.
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路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。