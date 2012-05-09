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亚洲 | 2012年 5月 9日 星期三 15:01 BJT

〔日股业绩〕丰田汽车销售回升,预计2012/13财年获利增长逾两倍(更新版)

(新增细节)

* 第四季营业利润为2,385亿日圆,上年同期为461亿日圆

* 第四季净利为1,210亿日圆,上年同期为254亿日圆

* 预计2012/13财年营业利润为1万亿日圆,上一年度为3,556亿日圆

* 在公布业绩前,丰田汽车股价收平

路透东京5月9日电---日本最大汽车制造商-丰田汽车(7203.T)预计,当前财年营业利润将增长两倍至逾125亿美元,将创下丰田自金融危机以来的最佳纪录.

1-3月丰田汽车营业利润增长逾四倍至2,385亿日圆(29.9亿美元),超越市场平均预估的2,230亿日圆,因汽车产量在去年同期因天灾造成的低水平上大幅回升.

财年第四季丰田汽车净利跳增至1,210亿日圆,上年同期则为254亿日圆.

展望当前财年,丰田汽车预计营业利润将升至1万亿日圆(125.4亿美元),超越近期市场的预估9,900亿日圆.丰田预计当前财年净利将升至7,600亿日圆,上一年度则为2,840亿日圆.

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