〔日股业绩〕丰田汽车销售回升,预计2012/13财年获利增长逾两倍(更新版)

(新增细节)

* 第四季营业利润为2,385亿日圆,上年同期为461亿日圆

* 第四季净利为1,210亿日圆,上年同期为254亿日圆

* 预计2012/13财年营业利润为1万亿日圆,上一年度为3,556亿日圆

* 在公布业绩前,丰田汽车股价收平

路透东京5月9日电---日本最大汽车制造商-丰田汽车(7203.T)预计,当前财年营业利润将增长两倍至逾125亿美元,将创下丰田自金融危机以来的最佳纪录.

1-3月丰田汽车营业利润增长逾四倍至2,385亿日圆(29.9亿美元),超越市场平均预估的2,230亿日圆,因汽车产量在去年同期因天灾造成的低水平上大幅回升.

财年第四季丰田汽车净利跳增至1,210亿日圆,上年同期则为254亿日圆.