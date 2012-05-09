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市场报道 | 2012年 5月 9日 星期三 15:22 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元贬破1.30美元,跌落近期交易区间

0711GMT---欧元兑美元EUR=跌0.2%,至1.2979美元,低于1.30-1.35的近期交易区间,因希腊政治不确定性有可能阻碍救援协议.

欧元兑英镑EURGBP=跌至0.8036英镑.

澳元兑美元AUD=D4触及四个月低位1.0052,因投资者削减对风险资产的曝险.(完)

--编译 王丽鑫;审校 龚芳

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