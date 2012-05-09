版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 9日 星期三 15:31 BJT

〔金属期市〕期铜延续上日跌势,受欧洲相关担忧拖累

路透上海5月9日电---伦敦期铜周三继续下跌,上日触及两周低位近每吨8,000美元,因对于希腊政治动荡和欧元区债务危机影响的担忧打压价格.

希腊选举几天后未能组建政府,令来之不易的救援计划可能被搁浅.

本周中国将公布的一系列数据料将使投资者保持谨慎,即便数据可能显示该国通胀放缓,产出加速,经济已经见底.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐