〔金属期市〕期铜延续上日跌势,受欧洲相关担忧拖累

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透上海5月9日电---伦敦期铜周三继续下跌,上日触及两周低位近每吨8,000美元,因对于希腊政治动荡和欧元区债务危机影响的担忧打压价格.
希腊选举几天后未能组建政府,令来之不易的救援计划可能被搁浅.
本周中国将公布的一系列数据料将使投资者保持谨慎,即便数据可能显示该国通胀放缓,产出加速,经济已经见底.
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。