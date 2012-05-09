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市场报道 | 2012年 5月 9日 星期三 15:42 BJT

《外汇动态》德国3月出口创纪录新高,利好欧元的对冲需求或升温

0719GMT--德国3月出口创纪录新高,特别是该月对欧盟以外地区的出口较上年同期增长6.1%.整体出口中此分项的增长将进一步增强利好欧元的对冲需求,在欧元/美元EUR=D4急剧下跌的情况下,这种需求会继续升温.

若欧元/美元碰触1.2800-50区域,对欧元的同步买盘料大幅增加.在该区域,德国出口商能够在1.30水准之下锁定三年期EUR3Y=的期权,前提是目前的远期汇率不会偏离行权价太远.(完)

--编译 吴云凌;审校 王洋

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