〔日本债市〕公债价格上涨,因受希腊情势支撑且上日10年债标售成功

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透东京5月9日电---日本公债价格周三上涨,多数公债收益率下滑至19个月新低,因上日10年期公债标售获得稳定买需,且对希腊债务危机的疑虑加剧,提升固定资产人气.
希腊周末选举过后难以组建新政府,令撙节举措前景笼罩疑云.若希腊不遵守其争取欧盟和国际货币基金组织(IMF)援助时做出的承诺,官员们估计其可能最早下月就会资金用尽.
周二票息为0.900%的10年期日本公债标售获得强劲需求,尽管指标公债收益率位于一年半低点附近.
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。