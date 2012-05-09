〔日本债市〕公债价格上涨,因受希腊情势支撑且上日10年债标售成功

路透东京5月9日电---日本公债价格周三上涨,多数公债收益率下滑至19个月新低,因上日10年期公债标售获得稳定买需,且对希腊债务危机的疑虑加剧,提升固定资产人气.

希腊周末选举过后难以组建新政府,令撙节举措前景笼罩疑云.若希腊不遵守其争取欧盟和国际货币基金组织(IMF)援助时做出的承诺,官员们估计其可能最早下月就会资金用尽.