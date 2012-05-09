〔中国债市〕中短券收益率下行,逆回购有望续操作令资金面预期向好

路透上海5月9日电---中国银行间债市周三现券收益率大多走低,其中中短券跌势更为明显,因明日公开市场有望延续逆回购操作,资金面预期向好令机构买券意愿增强.

交易员指出,欧洲政治因素引发的国际市场动荡影响也逐渐发酵,加之股市下跌,避险情绪上升亦令债市需求趋旺.

"买盘比较积极,央行又有逆回购询量,资金面更宽松了,昨天隔夜回购利率已经开始跌了,今天七天(回购利率)也跟着下,"上海一银行交易员称.

业内人士透露,央行公开市场一级交易商今日仅申报逆回购需求,期限为七天.这意味着本周四或将继续进行逆回购操作.正回购及央票需求则仍未现身.[CN/MMTCN]

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS今日七天期品种跌逾30个基点(bp),其余期限则窄幅下跌.央行要求一级交易商申报逆回购需求,加之明日国库现金定存招标均为流动性提供补给,令资金面维持宽松.[CN/CN]

近日又有信用债发行人被调低评级,上述交易员并表示,有了之前海龙最后一刻兑付成功的经验,机构普遍认为有地方政府"兜底",出现真正的违约可能性很小,市场对此类消息的免疫力已大大提高.

她举例称,刚刚被调降评级的11新中基短融CN041158011=CFXS今日"仍有买入报价,在8.5%,虽然比较高,但说明市场并不害怕."

继深陷偿债漩涡的山东海龙(000677.SZ)成功兑付后,中国信用债市场近期又再起新一轮降级潮苗头.*ST中基(000972.SZ)及银鸽投资(600069.SS)主体评级近日均相继遭到调降.[ID:nSB1534368]

剩余期限0.72年的固息国债120002券最新成交对应收益率CN120002=CFXS为2.74%,上日收报2.7801%.11新中基CP001今日有一笔成交,对应收益率为8.5001%,此前该券成交并不活跃,上次交易是在5月3日,对应收益率7.25%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.4005 3.3314

上日 2.4816 3.7014

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.2400/3.1940

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8662/2.8109

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.4740/3.4179(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 边竞; 审校 林高丽

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>