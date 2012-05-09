〔韩国汇市〕韩元因希腊不确定性下跌,公债价格上扬

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔5月9日电---韩元兑美元KRW=周三下跌,因为继希腊左翼联盟党领导人寻求否决撙节计划后,投资者急于抛售风险资产.该计划对解决欧元区债务危机起关键作用.
国内交易结束时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,140.4,中午时段曾短暂触及1,141.2,为4月25日以来的最低位.周二收盘价为1,135.6.
外国投资者的卖盘及当地进口商的韩元卖盘亦令韩元承压.周三前者的卖盘将韩国股市拉低0.85%.
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。