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亚洲 | 2012年 5月 9日 星期三 15:52 BJT

〔韩国汇市〕韩元因希腊不确定性下跌,公债价格上扬

路透首尔5月9日电---韩元兑美元KRW=周三下跌,因为继希腊左翼联盟党领导人寻求否决撙节计划后,投资者急于抛售风险资产.该计划对解决欧元区债务危机起关键作用.

国内交易结束时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,140.4,中午时段曾短暂触及1,141.2,为4月25日以来的最低位.周二收盘价为1,135.6.

外国投资者的卖盘及当地进口商的韩元卖盘亦令韩元承压.周三前者的卖盘将韩国股市拉低0.85%.

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