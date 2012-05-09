〔中国证券〕PE频现IPO排队企业,三成投资市盈率低于10倍--投中集团

路透上海5月9日电---ChinaVenture投中集团周三最新报告指出,在已通过中国证监会发审委审核或处于预披露阶段(预计1-2个月内可过会)的企业已达到181家,其中具有风险投资资本背景达到74家,这些机构有望于未来一年内实现A股退出.

目前行业中不同类型机构,显示出不同的投资风格,券商直投公司的投资周期普遍较短.而风投资本入股时的投资市盈率低于10倍的案例,占比超过三成,而市盈率介于10-15倍的案例占比接近一半.

统计结果显示,在上述拟上市企业中,投资了3家以上的VC/PE机构达到12家.其中,中信证券(600030.SS)旗下金石投资及达晨创投两家持股拟上市企业数量最多,均达到8家;中科招商、广发证券(000776.SZ)旗下广发信德持股企业达7家;九鼎投资持股企业有6家.

从这些拟上市企业已披露投资案例的总金额看,扩张势头最为猛烈的中科招商和九鼎投资位列前两位,分别达到了8.44亿元和5.39亿元,每个项目的平均投资额达到了1.2亿和0.9亿.而投资数量位居前两位的金石投资和达晨创投由于平均单笔投资额较小,总投资金额排名仅位列第7位和第8位.

从投资成本(估值/投资当年企业净利润)来看,投资市盈率最低的是九鼎投资,平均值仅有8.7倍,可见,在其"凶猛"的投资风格背后,其投资成本得到了有效控制.东方富海、中科宏易及达晨创投的投资成本也均在10倍以下,多数机构的投资市盈率在10-15倍之间.

而在投资市盈率最高的十个案例中,大多为券商系直接投资公司创下,例如金石投资独拥三例;而且券商直投公司的投资周期普遍较短,金石投资、广发信德等机构的投资周期均在18个月左右,如此短的投资周期主要得益于此前券商直投公司普遍采取的"保荐+直投"模式.(完)