(重温稿)《中国新债预测》农发行五年固息债利率预测均值3.90%,接近二级市场

* 招标品种: 农发行五年固息债

* 招标金额: 不超过150亿元人民币

* 招标时间: 周四(10日)10:00-11:00

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 3.88%-3.96%

* 预测均值: 3.90%

路透上海5月9日电---中国农业发展银行周四将招标发行五年期固息债.路透调查显示,今日主要回购利率大幅下行,以及欧债疑虑升温虽利好债市,但尚不足以令市场改变短期内的稳定预期.因此明日新债很可能延续此前一级市场的"四平八稳"态势,利率有望接近二级市场,预测均值落在3.90%.

交易员并指出,虽然一般情况下,明日将公布的进出口数据对债市直接影响有限,但如果与预期偏离较大,不排除扰动新债发行的情况出现.另外,公开市场明日是否会继续进行逆回购操作,对回购利率产生的影响,亦值得关注.

上海一银行交易员认为,明日新发五年农发债,利率有望接近二级市场,在3.90%附近."五年的债,需求一般."

中国海关明日将公布4月进出口贸易数据.路透调查显示,受全球经济复苏缓慢拖累,中国4月份的出口增速料企稳在8.5%的低位附近;不过在国内经济好转带动内需回升的预期下,当月进口同比增速有望较上月明显回升至11%.[ID:nSB1529268]

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三七天期品种跌逾30个基点(bp),其余期限则窄幅下跌;公开市场一级交易商今日并被要求上报七天期逆回购需求.如果明日进行操作,上周进行的逆回购到期对资金市场冲击有望减弱.

二级市场上,剩余期限约4.93年的农发行固息债120406券最新成交tCN120406=CFXS在3.9150%;中债登固息金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,五年期品种最新收益率IFV5YY=CDC为3.9391%.

该期债为农发行今年2012年第八期金融债.采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权以数量招标的方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为5月16日,5月11日至5月16日为分销期,5月22日上市交易.(完)