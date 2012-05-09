〔表格〕外资在韩国股市卖超3,445亿韩元,为连续第六日卖超

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔5月9日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超3,445亿韩元,为连续第六日卖超,期间累计卖超金额为1.47万亿韩元(13亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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5月 9日 -344.5 -56.2 220.2
5月 8日 -323.2 94.7 134.1
5月 7日 -442.5 124.3 456.4
5月 4日 -96.5 63.6 44.1
5月 3日 -132.7 14.7 28.5
5月 2日 -131.9 60.6 127.7
4月30日 313.5 6.9 -278.6
4月27日 321.9 20.3 -243.9
4月26日 174.3 -85.5 -198.5
4月25日 -2.2 45.7 -23.8
4月24日 9.3 214.1 50.2
4月23日 -121.9 158.0 -91.7
4月20日 -327.9 -132.9 418.1
4月19日 -87.3 -18.8 64.1
4月18日 -122.4 38.2 76.2
4月17日 -301.1 3.7 213.9
4月16日 -121.8 -79.1 381.3
4月13日 29.4 412.0 -128.3
4月12日 -356.8 191.3 201.2
4月10日 -82.3 21.2 -61.2
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本月以来 -1,471.4 301.6 1,011.1
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今年以来 9,586.9 -2,731.2 -3,897.9
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(完)
--编译 白云;审校 龚芳
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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