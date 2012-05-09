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亚洲 | 2012年 5月 9日 星期三 16:10 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超3,445亿韩元,为连续第六日卖超

路透首尔5月9日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超3,445亿韩元,为连续第六日卖超,期间累计卖超金额为1.47万亿韩元(13亿美元).

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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5月 9日 -344.5 -56.2 220.2

5月 8日 -323.2 94.7 134.1

5月 7日 -442.5 124.3 456.4

5月 4日 -96.5 63.6 44.1

5月 3日 -132.7 14.7 28.5

5月 2日 -131.9 60.6 127.7

4月30日 313.5 6.9 -278.6

4月27日 321.9 20.3 -243.9

4月26日 174.3 -85.5 -198.5

4月25日 -2.2 45.7 -23.8

4月24日 9.3 214.1 50.2

4月23日 -121.9 158.0 -91.7

4月20日 -327.9 -132.9 418.1

4月19日 -87.3 -18.8 64.1

4月18日 -122.4 38.2 76.2

4月17日 -301.1 3.7 213.9

4月16日 -121.8 -79.1 381.3

4月13日 29.4 412.0 -128.3

4月12日 -356.8 191.3 201.2

4月10日 -82.3 21.2 -61.2

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本月以来 -1,471.4 301.6 1,011.1

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今年以来 9,586.9 -2,731.2 -3,897.9

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(完)

--编译 白云;审校 龚芳

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