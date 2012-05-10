〔科技产业〕中国华为称今年消费者业务销售收入料同比增逾32%--高管

标题新闻：澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升1.9%
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路透北京5月10日电---全球第二大电信设备制造商--中国华为技术有限公司[HWT.UL]周四称,预计2012年消费者业务销售收入约90亿美元,去年为68亿美元,同比增长约32.4%.
华为终端董事长余承东在北京举行的全球移动互联网大会(GMIC)上做上述表示.
鉴于当前电信运营商在3G建设上的投资正在放缓,而4G网络建设尚未大规模展开,华为正谋求多元化发展,而消费电子产品成为其寄予厚望的新引擎之一.
华为生产的智能手机基本上都采用谷歌(GOOG.O)的Android操作系统.分析师们认为,华为押注智能手机将能帮助其抢走苹果公司(AAPL.O)与三星电子(005930.KS)等企业的市场份额.
华为终端首席营销官(CMO)邵洋此前接受路透采访时预计,2012年华为手机发货量将达1亿部以上,较去年增长约82%.其中智能手机约6,000万部,是去年的三倍.[ID:nSB1510186]
--发稿 黄运涛; 审校 曾祥进
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932
路透2月21日 - 华尔街正在抵制一项有关商品的建议规定，规定要求高盛这样的美国银行业者开展大宗商品相关投资需要留存更多的资本金，一些人认为此举过度严格地限制了银行与商品领域的关联。