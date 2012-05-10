《汽车产业特写》全球卡车厂商力推本土化战略,掘金印度市场

(本文由路透中文网编译提供)

路透孟买5月9日电---戴姆勒(DAIGn.DE)投资8.5亿美元在印度建厂，首席执行官蔡澈（Dieter Zetsche）出席了该厂的开业仪式。他从一款较小马力的黄色卡车驾驶室跳下，车前格栅上并无梅赛德斯-奔驰的三角星标志。

戴姆勒在印度组装高端卡车数年，但近期建成了廉价的BharatBenz品牌生产线，开始与全球各大重型设备制造商一道，争夺大批量、高增长但注重节省成本的印度大众市场。

这一市场发展潜力巨大。截止到2012年3月的一年里，印度卡车销量增长18%，突破了80万辆，预计到2017年将翻倍至1,60万辆。这一数字超过美国，美国去年仅售出30万辆商用卡车。

在印度市场，成为最好还不够。制造商瞄准占印度卡车总销量70%以上的低端工程市场，纷纷推出性价比最高的产品。为实现这一点，制造商需要进行本土化。

载重量25吨的BharatBenz 2523型卡车税前售价很可能在175万卢比（约合3.33万美元）左右。这还不到梅赛德斯-奔驰Axor 2529车型售价的一半，后者在欧洲的零售价为6.1万欧元（约合8.1万美元）。

孟买一设备分销商Ajisons的总经理Bharti Momaya称：“如果客户能以国内制造商相同或更低的价格，拿到跨国公司制造的组件，对国际产品的需求自然很大。”

车商多年来一直致力实现产品本土化，采购原材料，为印度定制便宜的车型。美国福特(F.N)、韩国现代汽车(005380.KS)等公司上个世纪90年代在印度投入巨资，目前在印度制造的汽车占有该市场75%的份额。

相比之下，海外卡车制造商在印度市场的份额不到10%。

欧洲重型设备制造商目前纷纷提供无附属设备、当地采购制造的产品，范围涉及牵引卡车、电力系统和机械。

波士顿咨询驻慕尼黑合伙人兼董事总经理Nikolaus Lang称：“印度绝对需要海外公司在精品战略之外，找到本土渠道，研制适合印度市场的产品。”

“在新兴市场的卡车行业，未来十年将是本土化的十年……这是下一个挑战。”

这个策略在巴西进展良好，外国制造商在那里主导了卡车市场。由于中国和俄罗斯对外资持股设限，对于渴望增长的全球制造商而言，印度是一个重要市场。（完）