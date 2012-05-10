〔台湾企业〕富士康集团总裁称有信心今年营收同比增长10%

标题新闻：澳洲第四季经季节调整的薪资价格指数较前季上升0.5%，较上年同期升1.9%
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路透上海5月10日电---全球最大的电子产品代工厂--台湾富士康科技(鸿海)集团总裁郭台铭周四称,有信心今年营业收入同比增长10%.
富士康集团今日宣布其位于上海浦东陆家嘴的中国总部奠基动土.郭台铭是在新闻会上作出上述表示的.
富士康集团为多家全球顶尖IT产品厂商代工,例如美国消费电子品牌大厂苹果(AAPL.O)和诺基亚(Nokia)NOK1V.HE等.
尽管富士康为全球最热门的苹果产品代工,但其毛利率不断被压缩,第一季度其营业利润率跌破1%,仅0.9%,这反映出代工厂以量制价,低毛利率的宿命没有变化.
富士康集团连续九年位居大陆出口200强榜首,目前富士康的员工总人数已经接近120万人,其中大陆员工超过100万人.鸿海精密(2317.TW)为富士康(鸿海)集团在台湾的主要上市公司;集团还有一家子公司在香港上市,即富士康国际(2038.HK).(完)
--发稿 林琦; 撰写 周晓峰; 审校 张喜良
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路透上海2月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周三较上日微升0.03%至93.99；SDR篮子指数微升至95.86，BIS篮子指数微升至95.27 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.89%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数跌1.00% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.883 -40 欧元 7.2547 397 日圆 6.0566 191 港元 0.8869 -5.1 英镑 8.5932
路透2月21日 - 华尔街正在抵制一项有关商品的建议规定，规定要求高盛这样的美国银行业者开展大宗商品相关投资需要留存更多的资本金，一些人认为此举过度严格地限制了银行与商品领域的关联。