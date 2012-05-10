〔台湾企业〕富士康集团总裁称有信心今年营收同比增长10%

路透上海5月10日电---全球最大的电子产品代工厂--台湾富士康科技(鸿海)集团总裁郭台铭周四称,有信心今年营业收入同比增长10%.

富士康集团今日宣布其位于上海浦东陆家嘴的中国总部奠基动土.郭台铭是在新闻会上作出上述表示的.

富士康集团为多家全球顶尖IT产品厂商代工,例如美国消费电子品牌大厂苹果(AAPL.O)和诺基亚(Nokia)NOK1V.HE等.

尽管富士康为全球最热门的苹果产品代工,但其毛利率不断被压缩,第一季度其营业利润率跌破1%,仅0.9%,这反映出代工厂以量制价,低毛利率的宿命没有变化.

富士康集团连续九年位居大陆出口200强榜首,目前富士康的员工总人数已经接近120万人,其中大陆员工超过100万人.鸿海精密(2317.TW)为富士康(鸿海)集团在台湾的主要上市公司;集团还有一家子公司在香港上市,即富士康国际(2038.HK).(完)