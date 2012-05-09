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市场报道 | 2012年 5月 9日 星期三 16:39 BJT

〔欧洲汇市〕英镑/欧元接近三年半高位,英镑或进一步上涨

路透伦敦5月9日电---英镑兑欧元周三在略低早前所及三年半高位的水准盘旋,因为欧元区政治及经济忧虑促使投资者买入英镑,支撑英镑贸易加权指数升至2009年8月以来的最高位.

多数分析师预计,英镑将继续上涨,因为人们愈加担心希腊政局不确定和法国政权更迭可能会破坏撙节计划,而该计划对解决欧债危机起关键作用.

欧元兑英镑EURGBP=D4报0.8044英镑,略高于亚洲交易时段所及低位0.8035英镑,即2008年11月以来的最低位.

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