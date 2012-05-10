〔中国公开市场〕今日将进行240亿元逆回购操作,期限七天--业内人士

快讯提示：日本央行总裁黑田东彦称物价将稳步上涨，2018财年通胀率或达2%
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路透上海5月10日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行240亿元人民币逆回购操作,期限七天.据此计算,本周公开市场将净投放410亿元.
继上周央行意外出手逆回购,且周一一级交易商未申报任何需求之下,中国央行周二却又重推正回购,意外频频意味着央行的手法已愈发灵活及精准.[ID:nSB1531760]
据路透统计显示,央行公开市场本周央票和正回购到期量合计1,020亿元,其中央票300亿元,正回购720亿元.而上周四进行的650亿元七天期逆回购操作于今日(10日)到期.
正常情况下,央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.(完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
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路透悉尼2月22日 - 伦铜在隔夜下跌后，周三亚洲早盘持稳，因美元走贬限制投资者获利回吐。 0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平在每吨6,060美元，上日则跌0.2%。 上海期交所交投最活跃的期铜跌0.2%至每吨48,930元人民币(7,111美元)。
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