〔中国公开市场〕今日将进行240亿元逆回购操作,期限七天--业内人士

路透上海5月10日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行240亿元人民币逆回购操作,期限七天.据此计算,本周公开市场将净投放410亿元.

继上周央行意外出手逆回购,且周一一级交易商未申报任何需求之下,中国央行周二却又重推正回购,意外频频意味着央行的手法已愈发灵活及精准.[ID:nSB1531760]

据路透统计显示,央行公开市场本周央票和正回购到期量合计1,020亿元,其中央票300亿元,正回购720亿元.而上周四进行的650亿元七天期逆回购操作于今日(10日)到期.

正常情况下,央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.(完)