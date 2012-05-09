《外汇动态》欧元/日圆走跌,丰田的假设汇率水平已成挑战

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
0836GMT---周三日本丰田汽车(7203.T)宣布当前财年的美元/日圆JPY=和欧元/美元EURJPY=R预算假设汇率分别为80.00和105.00,这或能为尚未确定自身判断的其它日本出口商提供参考基准.
由于目前美元/日圆和欧元/日圆的现汇已经低于丰田的假设水准,已然对丰田和其它日本出口商构成挑战.
欧元区汽车商继续享受着双重优势.他们的长期对冲有保证,可锁定远汇EURJPY3Y=R,带来很吸引人的对冲率.但日本竞争对手却有双重困扰,一方面是欧元/日圆现汇下跌,另一方面他们作为理所当然的欧元卖家,无法进行期限太远的对冲.(完)
--编译 白云;审校 蔡美珍
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路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。