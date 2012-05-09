《外汇动态》欧元/日圆走跌,丰田的假设汇率水平已成挑战

0836GMT---周三日本丰田汽车(7203.T)宣布当前财年的美元/日圆JPY=和欧元/美元EURJPY=R预算假设汇率分别为80.00和105.00,这或能为尚未确定自身判断的其它日本出口商提供参考基准.

由于目前美元/日圆和欧元/日圆的现汇已经低于丰田的假设水准,已然对丰田和其它日本出口商构成挑战.

欧元区汽车商继续享受着双重优势.他们的长期对冲有保证,可锁定远汇EURJPY3Y=R,带来很吸引人的对冲率.但日本竞争对手却有双重困扰,一方面是欧元/日圆现汇下跌,另一方面他们作为理所当然的欧元卖家,无法进行期限太远的对冲.(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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