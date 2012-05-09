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市场报道 | 2012年 5月 9日 星期三 17:04 BJT

〔标题新闻〕韩国乐天集团和GS Retail提交初步要约,拟购Woongjin Coway约7.5亿美元股权--消息

* Woongjin Coway (021240.KS)为一家水净化公司

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