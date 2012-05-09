《热点透视》如果希腊的钱全都用光了,会怎么样?

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack/George Hay 编译 沈以文

路透伦敦5月9日电---如果希腊的钱全都用光了,会怎么样?如果没有稳定的政府,希腊就无法再获得纾困资金.雅典当局还有能力至少付钱到7月底,也许更久一些,但在这之前民众可能早已慌了手脚.

在承诺给予希腊的1,740亿欧元纾困资金当中,第二笔310亿欧元原本将在6月到位,但是经过大选后新政府难产的混乱局面,希腊恐怕很难拿到这笔钱.德国已经明确表示,除非雅典严格执行改革与撙节并重的计划,否则别指望拿到钱.

希腊在6月底之前面临诸多待办事项--必须续发即将到期的国库券、为第二季约60亿欧元的预算赤字筹资融通、偿还38亿欧元的较长期债券、向银行体系进一步注资230亿欧元.

希腊或许未必马上就得筹到所有资金.银行也许会继续转仓持有国库券,向银行注资也可以等一等,但这可能让存款户更忧虑.

另一方面,希腊也许没办法偿还所有的到期债务.在大选举行之前,当局已暗示可能无法偿还一笔5月15日到期的4.50亿欧元债务,因为这笔债券持有人--大多为对冲基金,拒绝参与2月达成的民间部门换债协议.这笔债券如果违约,可能会带来一些不确定性,但应该不会是世界末日.但5月到期的另外一笔33亿欧元债券如果违约,问题就大了,因为据信这笔债的债权人是欧洲央行--希腊银行业的靠山.

假如欧元区不提供纾困资金,分析师预期雅典当局手中现金到6月底就将用罄.希腊如果不付款或者用打欠条的方式取代付薪水、退休金和其他帐款,或许还能苟延一段时日,它反正已经拖欠约60亿欧元帐款.

然而,更大的风险在于,早在这些事发生之前,希腊的民众恐怕已经慌了.如果政府不发薪水改发欠条,民众可能把这看作是改用新货币的开始.再加上若政局依旧动荡,储户会认为退出欧元区是迟早之事,急着把钱从银行领出来.最新的数据并未显示这样的趋势:本国企业和家庭的储蓄在3月增加.但资本外流可能轻易重现.

眼下,希腊银行体系靠着欧洲央行提供的730亿欧元,以及希腊央行提供的540亿欧元紧急流动性援助资金,来维持运作.

如果储户资金持续外流,理论上银行体系将只能靠更多紧急流动性援助来维系.但欧洲央行恐怕不会同意,因为万一希腊退出欧元区,本地银行破产,那么紧急流动性援助的亏损就必须由欧元区其他央行来承担.另一方面,如果欧洲央行停掉紧急流动性援助,可能会导致希腊银行体系崩盘,甚至引发区内二线国家的银行都遭挤兑.

希腊和欧元区身陷一场赌注超高的牌局.一些希腊政界人士似乎认为他们可以迫使欧元区让步,同意放松纾困计划,因为希腊退出欧元区的后果对其他人来说将是恶梦.同样的,其他国家的一些决策者则威胁若希腊不顺服,将万劫不复.

欧元区危机发展至今的轨迹是,每当情势危急时,就想办法蒙混过去.现在仍有这样的可能,例如,希腊民众可能在第二次大选时将票改投给比较理性的党派,或是奥朗德赢得法国总统大选的结果,可能让欧元区的态度转为比较温和.但目前事态看来仍相当危险.(完)