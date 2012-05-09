〔中菲关系〕菲律宾不计后果推动黄岩岛事态升级,中方要做好各方面准备--新华

路透北京5月9日电---新华社周三援引专家观点称,出于国内和国际政治的双重需要,菲律宾在黄岩岛问题上短期内突然转向的可能性不大,形势难以乐观.对于菲方不计后果推动黄岩岛事态升级,中方要做好各方面准备.

文章称,一旦中菲两国在黄岩岛问题上发生武力冲突,将对两国和两国人民的利益造成巨大的损失,对于这一点两国的决策者都十分清楚.

"中方正在加大对菲律宾就黄岩岛问题进行外交斡旋的力度,坚持通过外交协商解决当前事态,让菲律宾纠正错误立场、放弃无理主张,尽快回到正确的道路上来."文章援引中国国际问题研究所副所长董漫远的话称,如菲方继续一意孤行地挑战中国的主权底线,必将承担由此引发的严重后果.

目前为止,中国在黄岩岛争议上始终保持自我克制,不推崇武力介入.短期内除了在外交上的努力,中国的主要策略是派出海监船和渔政船.

董漫远认为,从目前看, 菲律宾方面仍然继续错误估计形势,继续坚持战略误判, 黄岩岛事态在短期内的发展难以令人乐观.

"菲方的战略误判是对美国重返亚洲可能产生的战略效果产生误判,是对美菲共同防御条约对菲律宾提供的所谓支撑产生误判,是对中国扞卫主权、领土完整和海洋权益的决心与意志产生误判,对其他东盟国家特别是在南海问题上有声索主张的某些国家是否会与菲律宾采取同步行动产生误判."董漫远称.

中国驻菲经商参处5月7日向驻菲律宾中资机构发出紧急通知.通知援引报导称,因"近日菲律宾将举行大规模反华示威活动",为保证在菲中资机构人员安全,要求当地中方人员强化安全意识,注意人身和财产安全,尽量减少外出,避免与当地人发生争执[ID:nSB1534290].(完)