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货币新闻 | 2012年 5月 9日 星期三 17:26 BJT

〔欧洲汇市〕美元兑日圆跌至两个半月低位,受希腊政治不确定性影响

路透伦敦5月9日电---美元兑日圆JPY=跌至两个半月低位,因对于希腊政治不确定性可能削弱欧元区撙节举措的担忧,引燃对避险日圆的需求.

美元兑日圆日内跌约0.3%至79.61日圆,为2月21日来最低水准.(完)

--编译 杜明霞;审校 孙茉莉

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