智库称40年内全球气温将上升2摄氏度

马来西亚期市：棕榈油期货触及四个月低位，因产出增加且需求疲弱
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦5月8日电---智库罗马俱乐部（Club of Rome）称，各国政府与市场不可能采取足够措施应对气候变化，二氧化碳排放的增加将导致全球平均气温到2052年上升2摄氏度，到2080年上升2.8摄氏度。
该智库在周二的报告中称，本世纪前50年不解决气候变化问题将使后50年在气候变暖上陷入危险的境地，即使全球人口或于2042年达到81亿的顶峰，且成熟经济体的经济增长将较预期更缓慢。
报告作者兰德斯（Jorgen Randers）称：“政府不可能通过必要的法规，强制市场向气候友好型解决方案投入更多资金，我们也不能假设市场会为人类利益服务。”
“我们每年排放的温室气体，是世界森林和海洋吸收总量的两倍。这一超出部分将继续增加，并在2030年达到顶峰。”
2010年，世界各国一致认为，要达到本世纪全球温度相比工业化之前升高不超过2摄氏度的目标，应大幅削减温室气体排放。
报告称，这一2摄氏度的门槛不是像很多人预测的那样在本世纪末被跨越，而是会更快。
科学家称，跨越这一门槛或将带来全球气候的不稳定，导致极端天气常见，但迄今全球削减温室气体排放的行动被认为不足。
兰德斯称，到2052年，中国的人均消费将达到美国的至少三分之二，且未来40年，包括巴西、印度和南非在内的14个新兴国家的平均经济增长将提高两倍。
兰德斯并称，这种增长将提高很多人的生活水平，但却是以牺牲全球气候为代价。（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
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