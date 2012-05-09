〔中港股市〕港股连续第五个交易日下滑,沪综指创六周最大跌幅

* 恒生指数跌0.8%,沪深300指数下滑1.6%

* 中资银行股和大型石油商股票对大盘产生很大拖累

* 中国十八大可能推迟举行加重紧张情绪

路透香港5月9日电---香港股市周三收跌0.8%,连续第五个交易日下跌,因担心希腊政治不确定性可能导致其纾困协议破裂.

金融股和石油股等与经济密切相关的股票下滑,防御类股中国移动(0941.HK)上涨.

中国的政治不确定性加重紧张情绪.消息人士称,中国共产党正认真地考虑把第十八次全国代表大会的日期推迟几个月,因在中共努力完成10年一次的领导层交接之际,党内围绕最高决策机构政治局的人数及组成人员存在争论.[ID:nSB1533970]