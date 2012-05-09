〔中港股市〕港股连续第五个交易日下滑,沪综指创六周最大跌幅

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
* 恒生指数跌0.8%,沪深300指数下滑1.6%
* 中资银行股和大型石油商股票对大盘产生很大拖累
* 中国十八大可能推迟举行加重紧张情绪
路透香港5月9日电---香港股市周三收跌0.8%,连续第五个交易日下跌,因担心希腊政治不确定性可能导致其纾困协议破裂.
金融股和石油股等与经济密切相关的股票下滑,防御类股中国移动(0941.HK)上涨.
中国的政治不确定性加重紧张情绪.消息人士称,中国共产党正认真地考虑把第十八次全国代表大会的日期推迟几个月,因在中共努力完成10年一次的领导层交接之际,党内围绕最高决策机构政治局的人数及组成人员存在争论.[ID:nSB1533970]
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。