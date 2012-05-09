特写：抛弃城市与压力,更多韩国人重拾田园生活

(本文由路透中文网编译提供)

路透韩国闻庆5月9日电---一年前，韩国公司高管Chung Man-gyoo平日开着现代Grandeur轿车，穿过首尔拥挤的街道，去郊区办公室上班。周末，他则开车去高尔夫球场。

如今，53岁的他开着同一辆车，后座上却带着工具和肥料，前往韩国东部郊区面积为一英亩的他的农场。他的高尔夫球杆闲置下来，偶尔被妻子用来驱赶家里的流浪猫。

Chung说到：“我一点都不怀念都市生活。”他曾在一家向三星电子提供配件的电子产品公司就职。

韩国重返乡村的人数渐增，Chung是其中一个。他现在住在闻庆（Mungyeong），这是韩国东部山区的一个小型农耕镇，距离最近的火车站车程一小时。

Chung穿着短袖衬衫，坐在门廊上，喝着自种的浆果榨的果汁，开玩笑说：“不过我妻子有时会怀念外卖匹萨。”

“我现在每天清晨带着喜悦醒来。我也有更多时间陪妻子，和她说话。我们的关系从未如此亲密过。”

亚洲开发银行（ADB）预计，到2030年，亚洲城市人口将增加11亿，总量占亚洲总人口的55%，2005年这一比例为40%。

上个世纪七八十年代，随着韩国工业化发展，城市就业机会迅速增加，大量人口涌入城市。他们的孩子有机会接受教育，后来也在城市留了下来。

经过一代人的努力，韩国跻身发达国家行列，成为除新加坡等城市国家外，亚洲城市化程度最高的国家。韩国共有5,000万人口，其中一半以上住在首尔及周边地区。

首尔人口密度为纽约的八倍，东京的三倍。

政府数据显示，2011年韩国有10,503个家庭离开城市，开始务农，人数较2010年翻倍。对于许多人来说，根本就不值得在城市为就业、升职和空间竞争。

32岁的Yoon Woo Jin说：“每天，我起床、上班、与朋友或同事喝酒。我开始问自己‘我在做什么’。”他在一个月前辞掉了地产业的工作，计划和妻子搬到农村去。

韩国农业部长Suh Kyu-young近期称：“我们计划提供税收优惠和财政补助，推动返回农村家庭数量增至2万。”

韩国农业部称，人们回到乡村希望过有尊严的生活。经济合作暨发展组织（OECD）称，韩国人均工时为每年2,200小时，为发达国家中最高。

韩国政府宣传一些人选择农村生活获得的成功，称务农是发展和财富的“蓝海”，每年收入可超过1亿韩元（合约8.86万美元）。

可离开城市不好的一面呢？政府数据显示，韩国务农收入普遍偏低，平均年收入为3,200万韩元，而城市为4,200万韩元。

韩国已与美国和欧盟签署一系列自由贸易协议，预计还将签署更多类似协议。

韩国农村经济研究所（Korea Rural Economics Institute）研究员Kim Jeong Seop称：“务农为生将更难，而政府却鼓励人们务农。政府发出的信号相互矛盾。”（完）