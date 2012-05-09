〔英股业绩〕保诚集团第一季营收成长9%好于预期,因亚洲业务持续劲增

东南亚股市：多在谨慎交投中陷入狭幅波动；星股触及18个月高点
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透伦敦5月9日电---英国头号保险商--保诚集团(PRU.L)第一季营收成长9%,好于预期,该公司旗下重要的亚洲业务持续强劲增长,抵消了国内市场低迷的影响.
截至3月的三个月,保诚集团营收总计为9.64亿英镑(15.6亿美元),高于一项公司调查中分析师预估的9.34亿英镑.
"2012年我们取得强劲开局,"保诚集团执行长Tidjane Thiam周三在声明中称.
"我们在欧元区国家的敞口有限,在亚洲处于领先地位,且美国和英国业务表现强劲,因而处于理想状态."
保诚集团第一季新业务获利为5.36亿英镑,较上年同期成长8%,且高于分析师预估的5.14亿英镑.新业务获利指的是当期实现销售的预计未来获利的现值.
0832GMT,保诚集团股价在伦敦市场上涨1%,优于STXE 600保险股指数.SXIP持平的表现.(完)
--编译 兰秀娟;审校 丁琦
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