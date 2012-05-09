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货币新闻 | 2012年 5月 9日 星期三 17:52 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元跌至两周低位,停损卖单被触发

路透伦敦5月9日电---英镑兑美元周三跌至两周低点,因希腊政局不稳引发市场忧虑,提振了对于美元的避险需求.与此同时,鉴于英国央行周四将召开货币政策会议,投资者提前削减英镑多仓.

英镑/美元GBP=D4下跌0.3%至1.6100,交易商称在1.6120-15被突破后,停损卖单遭触发.(完)

--编译 高琦; 审校 孙茉莉

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