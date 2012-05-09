〔欧洲汇市〕英镑兑美元跌至两周低位,停损卖单被触发

马来西亚期市：棕榈油期货触及四个月低位，因产出增加且需求疲弱
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。
路透伦敦5月9日电---英镑兑美元周三跌至两周低点,因希腊政局不稳引发市场忧虑,提振了对于美元的避险需求.与此同时,鉴于英国央行周四将召开货币政策会议,投资者提前削减英镑多仓.
英镑/美元GBP=D4下跌0.3%至1.6100,交易商称在1.6120-15被突破后,停损卖单遭触发.(完)
--编译 高琦; 审校 孙茉莉
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。
路透2月23日 - 东南亚股市除了新加坡以外，周四大多陷入狭幅波动，此前公布的美联储会议记录缺乏明确指引；该记录显示，联储将待就业和通胀数据符合预期才会决定下次升息的时间。
路透首尔/上海2月23日 - 熟知计划内情的一名消息人士对路透表示，包括正威集团与中信证券在内的中国买家，准备以2.46亿英镑(3.05亿美元)竞购英超球会南安普顿(修咸顿)。