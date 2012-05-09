《Kemp专栏》原油市场价格波动性降低

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 洪曦/许娜

路透伦敦5月8日电---原油价格于上周五重挫,其中最值得注意的,不是价格变动程度有多大,而是有多小.此次油价下跌幅度不大,证实原油市场的波动性已出现结构性转变.

5月4日,近月布兰特原油期货合约LCOc1较上日收盘重挫2.90美元桶(2.50%).这是该合约年内迄今的最高单日跌幅,以涨跌幅来衡量,这一幅度也是1月3日以来最大.

更具代表性的三个月布兰特期货合约LCOc3下跌3.07美元(2.66%),亦是(该合约)今年第二大涨跌幅以及2012年最高单日跌幅.(A图)

由于今年合约日内价格变动幅度很低,所以此次油价挫跌才比较显眼.不过在更长的时间跨度来看,上周五油价挫跌之所以值得注意正是因为其下跌幅度太过平淡无奇.

以1989年迄今的每日合约价格变动进行时间序列统计,可以计算出上周五布兰特原油跌幅(2.66%)超出1个标准差(1.94%)并不多,较2个标准差(3.94%)相距甚远.

若浏览布兰特合约价格涨跌图,请点选(here)

如果价格波动基本服从正态分布,涨跌幅落在1个标准差之外的概率大概是32%(每三个交易日有一次),落在2个标准差之外的概率近似于5%(每20个交易日有一次),而落在3个标准差之外的概率约为0.2%(每18个月一次).

不过,法国数学家伯努瓦·曼德勃罗(Benoit Mandelbrot)使用棉花价格计算的结果显示,金融和商品市场的价格走势与正态分布差得很远.

与常规正态分布相比,价格波动幅度的极大和极小值多,而波幅一般的值少,这类形态被称之为"肥尾"或尖峰.

即使调整分布纳入肥尾效应,很明显今年日内价格波动幅度也要比理论预期的小.

自1月以来,涨跌幅落在1个标准差外的时间,在89个交易日内仅有九天(10%比例).如果价格震荡大致服从正态分布,其落在1个标准差之外的时间预计应在28天左右.

同期内,涨跌幅落在两个标准差外的时间仅有一天.若走势有正态分布的身影,预计落在2个标准差之外的时间应有约4天.

**新波动性分布形态?**

波动性跑哪去了?至少有三种可能的解释:

(1)或许样本还不够多.波动性本身就大幅震荡.资产和大宗商品价格显示,随着市场从"温和"进入"狂热",再回到"温和"的状态过程,波动性有集束效应.

今年头89天,市场可能就处于这样一个"温和"状态,长期波动性水平被低估了.但交易温和的情况持续如此长的时间十分异常.图表B-F显示了过去五年(2007-2011年)相同时期内的价格走势.当时价格大幅波动的情况常见得多.

(2)或许此分布存在很大的肥尾,这样才能抵消众多围绕零值的小幅价格涨跌.但是正如B-F图表所示,2007-2011年价格大幅波动要频繁的多,所以很难将今年不同寻常的低波动性值归咎于"集束"或尖峰(肥尾)效应.

(3)如果排除了其它可能,那么最有可能的解释便是,分布形态已经改变.现在以百分比计算的涨跌幅已较以前减少.换言之,波动性已呈结构性下滑.

所有图表均显示的是1-3个标准差的价格偏离走势,基于1989年以来每日价格波动数据统计而来.这些图表隐含的假设条件是2012年与过去20年展现的特点一样.但是若当前(以百分比计的)典型价格波幅小于之前呢?2012年的涨跌幅(图A)无疑指出很可能是这种情况.

**重现1990年代的平静时光?**

波动性下降似乎已有些时日.不考虑2009年头几个月上升的话(图D),2010年和2011年波动性远低于2007年和2008年.2009年前几个月,金融危机波及所有金融市场.

波动性最近一次处于如此低位是在1990年代中,当时价格在很长时间内都交投于(每桶10-25美元的)相对非常固定的区间.

随着交易商和投机客的看法趋于一致,或许市场正形成新区间.鉴于供应的边际成本,他们对油价最低估值逼近每桶100美元;而考虑需求破坏,对油价上限看法向125美元左右靠拢.

或者可能只是期货市场出现了更多持不同观点的人士,过去10年中期盛行的石油峰值(peak oil)理论,让位于更加多元化的对短期、中期和长期的前景看法.

无论是哪种情况,都有强有力的间接证据证明,过去数年波动性出现结构性下降.

统计学人士可能怀疑是否有足够的数据来证明波动性已经下降.但对大多数市场参与者而言,市场不同以往了,不像几年前那么容易受恐慌情绪主导,甚至能够更加平静地消化重大消息(例如伊朗紧张形势).

对于年初在每桶110美元水平做空布兰特原油期货,之后因油价上涨至每桶128美元而被迫追加保证金的人士,以及在每桶128美元做多,但现在坐视今年涨幅几乎全部付之东流的人士来说,这带来的安慰可能于事无补.但是,即使市场价格还会展现出大幅波动,比起以往频率也会减少且幅度降低.

油价已变得更加"温顺",至少暂时如此.(完)